В Кольчугинском районе два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла 25 марта около 06.25 на 58 километре автодороги «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 73-летний мужчина, управлявший «Жигулями» четвертой модели, при движении от Александрова в сторону Владимира потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался во встречный грузовик «Ивеко» под управлением 39-летнего шофера.

К сожалению, в результате столкновения водитель отечественной легковушки и его 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда бригады «скорой помощи».

По факту случившегося Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.