В Коврове на рыбаков составлено 10 протоколов за незаконный выход на лед

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях сотрудники ведомства совместно с представителями Управления по делам ГО и ЧС Коврова вышли в рейд на водоем Гидромуть.

Сейчас в Коврове, как и во всем регионе, установлен полный запрет выхода на лед, нарушение которого карается штрафом в сумме от 800 до 4000 рублей.

Однако любителей подледного лова это не пугает, как и не пугает стремительно тающий и теряющий прочность лед.

В итоге представители МЧС и городских властей при помощи громкоговорителя потребовали от рыбаков покинуть Гидромуть. На тех, кто просьбе уйти со льда добровольно не внял, было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Аналогичные рейды будут продолжены как в Коврове, так и в других уголках региона.