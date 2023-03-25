Во Владимирской области прогнозируют дожди с ночным мокрым снегом

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 марта температура воздуха будет колебаться в значениях от +7 до +12 градусов по Цельсию, в то время как ветер подует юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

В ночь на 26 марта осадки выпадут в виде дождя и мокрого снега, ветер подует переменный со скоростью 2-7 метров в секунду, а температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, в то время как днем разогреется от +5 до +10 градусов. Днем ожидается дождь.

В ночь на 27 марта снова может пойти мокрый снег с дождем, переходящие днем в небольшой дождь. Ночью температура составит от -1 до +4 градусов, а днем разогреется до значений от +5 до +10 градусов. Ветер подует западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

На дорогах все дни ожидается гололедица, так что пешеходам и водителям следует быть осторожнее.