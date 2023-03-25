Во Владимирской области начнется обследование региональных дорог

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, специалисты ведомства проведут оценку состояния дорожной сети регионального и межмуниципального значения, работы начнутся с 1 апреля, а результаты будут готовы до 15 мая.

В рамках проверки специалисты оценят участки, находящиеся на гарантии, слои износа, определят необходимый объем работ, в том числе ямочный, а также капитальный ремонт.

Будут изучены состояние земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений и другое.

Все это поможет дорожникам скорректировать планы дорожных работ на текущий год.