Во Владимирской области коллекторов наказали за излишние звонки

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в ведомство обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на действия коллекторов.

Оказалось, что у заявительницы есть кредит, который она не смогла выплатить, и долг был передан коллекторскому агентству.

Женщина рассказала, что коллекторы звонили ей по много раз в день, что является противозаконным. Так, за 22 дня ей позвонили 77 раз, хотя имеют право звонить не более раза в сутки и присылать не более четырех сообщений в неделю.

На организацию был составлен протокол об административном правонарушении при работе по возврату просроченной задолженности.

Суд оштрафовал коллекторское агентство на 50 тысяч рублей, которые то сразу оплатило.

Судебные приставы Владимирской области напоминают, что пострадавшие от действий таких организаций граждане могут обратиться за защитой своих прав в региональное УФССП России письменно или в ходе личного приема по адресу 600017, г .Владимир, ул. Горького, д.2а, либо через интернет-приемную на официальном сайте управления, контактный телефон: 8 (4922) 40-17-24.