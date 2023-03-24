В Вязниковском районе местный житель обокрал дом пенсионерки

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, 40-летний житель райцентра в ноябре минувшего года пошел к приятелю, чтобы одолжить денег, но дома его не оказалось, и тогда мужчина обратил внимание на соседний дом, калитка которого была заперта на навесной замок.

Поняв, что хозяев нет, незваный гость пробрался на территорию через дыру в заборе, отжал доски и пролез в дом, принадлежащий 66-летней пенсионерке.

Оттуда он вытащил ноубтук и бытовые предметы на 10 тысяч рублей. Металлические вещи он сдал в пункт приема металла, а другие предметы продал.

Когда хозяйка обнаружила пропажу, она сразу обратилась в полицию, и оперативники в скором времени задержали подозреваемого, который ранее уже был судим за похожие преступления.

Мужчина признался в совершении кражи и добровольно возместил женщине ущерб. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.