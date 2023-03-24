В Муроме главу МБУ «Дорожное хозяйство» наказали за плохую уборку снега

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Мурома проведена проверка состояния дорожной сети города в зимний период.

Установлено, что на улицах Дзержинского, Войкова, Ремесленная Слободка, Коммунистическая и Красногвардейская в нарушение нормативов толщина талого снега составляла более 6 сантиметров.

Кроме того, скопления неубранного талого снега обнаружились возле пешеходных переходов на улицах Дзержинского, у привокзальной площади имени Н.Ф. Гастелло, а также на Радизоаводском шоссе.

Руководителю МБУ «Дорожное хозяйство» было внесено представление, после чего дороги привели в порядок. Также на руководителя муниципального учреждения возбудили дело об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения он был оштрафован.

Проверки состояния дорог в Муроме продолжаются.