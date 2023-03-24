Во Владимире на улице Полины Осипенко загорелся легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.13 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящей легковушке у дома №16 по улице Полины Осипенко.

На место возгорания выехали 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К счастью, пожар оказался небольшим — в легковом автомобиле вспыхнул моторный отсек, выгоревшая площадь составила 0,5 квадратных метра. Никто из людей не пострадал.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС.