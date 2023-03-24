В Меленковском районе жители двух деревень будут обеспечены качественной питьевой водой

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Министерство ЖКХ Владимирской области сообщает о завершении работ по устройству водозабора подземных вод и наружной сети водоснабжения в Меленковском районе. Они велись в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Новый объект позволит обеспечить централизованным водоснабжением жителей деревень Верхоунжа и Копнино Меленковского района. Чистая питьевая вода будет поступать в дома из двух артезианских скважин — основной и резервной.

«Общая протяженность водопровода составляет более 12,7 километров. К нему подключены 139 жилых домов. После ввода объекта в эксплуатацию около 900 человек получат доступ к качественной питьевой воде из систем центрального водоснабжения», – сообщила заместитель директора «Проектной дирекции Минстроя России» Татьяна Волкова.

С начала реализации федерального проекта «Чистая вода» в 2019 году во Владимирской области построены 17 объектов питьевого водоснабжения, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию ещё девяти таких объектов.