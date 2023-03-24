Во Владимирской области обследуют региональные дороги

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Дороги, ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», обследуют для определения готовности к началу сезона. Ежегодно специалисты ГБУ «Владупрадор» проводят оценку транспортно-эксплуатационного состояния дорог регионального и межмуниципального значения. В текущем году обследование планируется начать 1 апреля с предоставлением данных и результатов осмотра до 15 мая.

В рамках нацпроекта планируется отремонтировать 30 объектов на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Помимо определения готовности дорог к ремонту, специалисты оценят слои износа и участки, находящиеся на гарантии.

На дорожной сети проверят необходимость ремонта линий электроосвещения на участках автомобильных дорог в населенных пунктах и состояние технических средств организации дорожного движения, включая дорожные знаки, скамейки, урны на автобусных остановках, наличие горизонтальной разметки.

В текущем году планируется отремонтировать более 109 км региональных и межмуниципальных дорог в 14 районах Владимирской области. Работы по контрактам начнутся 3 мая. Сроки завершения всех работ – 15 сентября.