В Муроме местный житель потратил деньги со счета 83-летнего мужчины

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Мурома возбудили уголовное дело по факту кражи с банковского счета.

По версии следствия, 42-летний муромлянин нашел в одной из местных аптек чужую банковскую карту, но искать ее хозяина не стал. Вместо этого при помощи бесконтактной оплаты он несколько раз расплатился ей, потратив 9400 рублей.

Владельцем карты оказался 83-летний дедушка, который сразу же обратился в полицию, когда обнаружил списание денег.

Вскоре оперативники вычислили и задержали подозреваемого, который во всем сознался. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.