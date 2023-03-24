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НовостиОбщество24 марта 2023 10:55

Владимирская область возглавила рейтинг ЦФО по динамике развития спорта

Регион обошел Брянскую и Тульскую области
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокую оценку получил спорт Владимирской области на стратегической сессии министерства Российской Федерации.

Наш регион на первом месте по динамике развития спорта среди регионов Центрального федерального округа по оценке единой информационной системы в сфере физической культуры и спорта.

В Топ-3 вошли три региона: Владимирская область, Брянская, Тульская. Статистика оценивала четыре показателя динамики роста: количество спортсменов, количество спортивных сооружений, количество организаций спортподготовки и количество спортивных мероприятий.

- Это отличный показатель и очень достойный результат, - отметил министр физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач. - Результат большой ежедневной работы всего спортивного сообщества региона.