Главврач БСП город Владимира заявил, что не может выплачивать допвыплаты врачам по закону

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Не так давно областная прокуратура опубликовала информацию, исходя из которой выходило, что руководство шести больниц города Владимира нарушают трудовое законодательство, так как не выплатило своим врачам выплаты в размере 18,5 тысяч рублей.

И вот один из главврачей тех больниц - Анатолий Уколов, возглавляющий БСП города Владимира - дал изданию "Зебра-ТВ" ответ прокуратуре, где заявил, что он и не мог выплатить деньги врачам, так как это было бы нарушением действующего законодательства.

«Данные социальные выплаты не положены такому учреждению, как больница скорой медицинской помощи «Красный крест». Потому что эти социальные выплаты направлены на поднятие материального благосостояния первичного звена, оказывающего амбулаторную помощь приписному населению. Мы амбулаторную помощь оказываем, но, к сожалению, приписного населения у поликлиники больницы скорой помощи «Красный крест» нет. Поэтому этот пункт запрещает нам выплачивать эти социальные выплаты.

В связи с этим я обратился с письмом в министерство здравоохранения Владимирской области с просьбой разъяснить мне, как в таких случаях нужно поступать. Насколько я знаю, они сделали запрос в Минздрав России», заявил Уколов.