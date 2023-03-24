Пиво из Владимирской области завоевало три медали на всероссийском конкурсе

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Подведены итоги ежегодного отраслевого конкурса в системе АПК России «РОСГЛАВПИВО - Главное Пиво России».

В этом году на конкурс было заявлено 502 образца от 163 российских и зарубежных компаний - представителей малого, среднего и крупного пивоваренного бизнеса, сообщает Министерство сельского хозяйства Владимирской области.

Международное экспертное жюри конкурса состояло из профессионалов отрасли пивоварения России, Беларуси, Казахстана, Армении, Германии, Чехии, Дании, Бельгии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Италии и США.

Конкуренция была жесткой, но наши пивовары вошли в число лучших. «Пивобезалкогольный завод «Гусь-Хрустальный» получил две золотые награды в категориях «Немецкий стиль Келлерпилс» и «Экспериментальное пиво», а также «бронзу» в категории «Немецкий стиль Келлербир».