Во Владимирской области прогнозируют сильные дожди

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теплая солнечная погода во Владимирской области сменится пасмурной и дождливой.

Начавшийся 24 марта дождь будет идти все выходные. Днем 25 марта воздух прогреется до +8 градусов. Моросить начнет около полудня, синоптики говорят, что может впасть около 1 миллиметра осадков.

А вот в воскресенье, 26 марта, дождь начнется с 6 часов утра и продлится до самого вечера. Может выпасть больше 5 миллиметров осадков. Владимирцы должны приготовиться к разгулу стихии и запастись зонтами и резиновыми сапогами. Учитывая работу коммунальных служб и ливневок, в городе может быть самый настоящий потоп.

Также плюсовые ночные и дневные температуры могут привести к масштабному половодью.