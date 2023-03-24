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НовостиПроисшествия24 марта 2023 8:17

Владимирского браконьера задержали на Оке при помощи прибора ночного видения

Мужчина ловил сетями густеру
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, в ходе проведенного совместно с сотрудниками региональной Рыбоохраны рейда на Оке был задержан подозреваемый в браконьерстве.

Мужчину заметили при помощи прибора ночного видения, а в ходе досмотра обнаружили у жителя Владимирской области девять сетей типа «косынка», которые он ставил под лед через лунки.

Уловом нелегального рыболова стала густера — рыба, похожая на подлещика. Общая сумма ущерба составила 1500 рублей. Дознаватели полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

На время следствия мужчину отпустили под обязательство о явке.