Выборы ректора ВлГУ будут запущены сразу после публикации приказа Министерства образования РФ

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11 апреля у нынешнего ректора ВлГУ Анзора Саралидзе истекает пятилетний срок полномочий. В связи с чем и возник вопрос о выборах нового ректора. В пресс-службе университета ответили, что они в данный момент ждут приказ Минобрнауки России о графике проведения аттестации кандидатов на должность руководителей вузов.

"Это официальный документ для начала процедуры выборов ректора и издания соответствующих локальных актов. Данный график касается не одного конкретного вуза, а группы вузов. Всю актуальную и достоверную информацию о процедуре выборов после ее объявления опубликуем на сайте ВлГУ", уточнили в университете.

Сам Анзор Саралидзе с делегацией сейчас находится в Китае с официальным визитом. В программе посещения: Уханьский профессиональный институт, Хэнаньский профессионально-технический институт промышленности, Чанчжоуский профессионально-технический институт промышленности.

"С этими вузами мы реализуем совместные образовательные проекты в области программных технологий, мехатроники, автоматизации. Студенты первых двух вузов продолжают обучение в ВлГУ. В планах встреча с руководством провинции КНР, на которой презентуем возможности вуза и Владимирского региона в целом", сообщили в ВлГУ.