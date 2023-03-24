"Фонд развития территорий" подал апелляцию на решение об отказе в банкротстве застройщика ЖК "Дуброва парк-2"

фото дольщиков пятого корпуса ЖК "Дуброва парк-2"

После состоявшейся пресс-конференции губернатора Александра Авдеева, на которой был задан вопрос о судьбе дольщиков ЖК "Дуброва парк-2", Министерство архитектуры и строительства подала апелляционную жалобу на решение об отказе в банкротстве застройщика Игоря Другова. А спустя еще несколько дней, 22 марта, еще одну апелляцию подал "Фонд развития территорий".

Напомним, что суд отказался признавать Другова банкротом из-за отсутствия оснований. Адвокат застройщика предоставил документ, который говорит о наличии денег для достройки. Но по факту их нет. Единственный вариант, который предлагает Другов - доплатить дольщикам еще по 8 тысяч за квадратный метр. Иначе он будет строить еще лет пять.

Большинство дольщиков на доплату не согласны, жильцы из пятого корпуса предпочитают получить компенсации от "Фонда развития территорий". По их словам, то, что построено, уже разваливается. А застройщик вывез все стройматериалы.

Глава региона на своей пресс-конференции отметил, что вопрос дольщиков решится в рамках уголовного дела. Однако что именно нужно предпринять, власти пока не знают.