В Судогодском районе местный житель задержан за пересылку наркотиков

Фото: кадр оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка полиции задержали 36-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте растительных наркотических средств.

В середине марта в почтовом отделении Судогодского района оперативники изъяли посылку, в которую отправитель положил пластиковый контейнер с полимерными пакетами, набитыми неким растением.

Эксперты уточнили, что веществом оказалась марихуана массой 972 грамма. В ходе обысков дома у мужчины обнаружили и изъяли еще 630 граммов готовой марихуаны, а также части конопли массой более 2,5 килограммов и 18 наркосодержащих растений.

Поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконную пересылку наркотиков в крупном размере». На время следствия подозреваемого отправили под стражу.