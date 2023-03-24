Во Владимире с бывшего главы «Областройзаказчика» взыскали 4,3 миллиона рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, 19 августа 2021 года бывший руководитель «Облстройзаказчика» Андерй Бояринов был осужден за получение особо крупной взятки и злоупотребление должностными полномочиями и приговорен к 3 годам лишения свободы, а также к штрафу в 12,3 миллиона рублей и лишен права занимать руководящие должности в госучреждениях на 4 года.

Ему инкриминировалось то, что в августе 2018 года при строительстве здания Арбузовского психоневрологического интерната в Собинском районе руководитель учреждения, желая создать видимость обеспечения выполненных работ, зная о том, что поставку и монтаж оборудования на 10 миллионов рублей подрядчик не выполнил, подписал акт о приемке. Вместе с тем, в последствии контракт с рязанским подрядчиком и вовсе был расторгнут, в результате не выполненными остались работы на 4,3 миллиона рублей.

Их и потребовала возместить прокуратура, обратившаяся с иском в Ленинский районный суд Владимира. Суд требование надзорного ведомства удовлетворил.

Фактические исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.