Во Владимирской области 24 марта коронавирус подтвержден у 80 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 марта лабораторно подтверждено 80 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

16 случаев во Владимире, 14 - в Муромском, 12 - в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Петушинском, по 4 случая в Кольчугинском, Александровском и Меленковском районах, 3 - в Собинском и Суздальском районах, по 2 заболевших в Вязниковском и Селивановском районах, по 1 случаю в Киржачском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182811 случаев заболевания (50603 сл. в г. Владимире, 19822 сл. в Муромском, 21683 сл. в Ковровском, 6495 сл. в Петушинском, 8779 сл. в Кольчугинском, 11184 сл. в Александровском, 7328 сл. в Юрьев-Польском, 16447 сл. в Гусь-Хрустальном, 1751 сл. в Судогодском, 3637 сл. в Собинском, 2054 сл. в г. Радужный, 5955 сл. в Киржачском, 4220 сл. в Камешковском, 3341 сл. в Гороховецком, 4654 сл. в Меленковском, 6152 сл. в Вязниковском, 6338 сл. в Суздальском, 2368 сл. в Селивановском).