Бизнес Владимирской области получит поддержку от Правительства России

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 марта Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме, где рассказал о работе по поддержке экономики в нынешних условиях. Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин прокомментировал выступление Михаила Мишустина в парламенте.

- Наша экономика, в том числе предпринимательское сообщество, продемонстрировали необходимый запас прочности, большие возможности адаптивности. Более того в трудный год санкционного давления мы заложили основы для развития, финансового и технологического суверенитета, - подчеркнул Алексей Говырин. - Важно, что и в регионах эта работа была проведена на должном уровне. Например, во Владимирской области в 2022 году на поддержку МСП выделили 192,9 млн рублей из областного бюджета, а общий объем помощи, вместе с федеральными деньгами, был 336,1 млн рублей.

Алексей Говырин также заявил, что региональный бизнес и в следующем году продолжит получать поддержку государства. Так мораторий на плановые проверки продлён до 2030 года, а еще раньше были продлены сроки уплаты налогов по «упрощенке» и страховых взносов. Также при подготовке бюджета на трехлетний период были заложены средства на госпрограммы поддержки бизнеса.