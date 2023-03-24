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НовостиОбщество24 марта 2023 6:03

Прокурор добился переселения семьи из аварийного дома в поселке Уршельский

До этого чиновники отказывались перелить людей в нормальную квартиру
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото областной прокуратуры

Фото областной прокуратуры

Прокуратурой Владимирской области проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что многоквартирный жилой дом №20 по ул. Театральной поселка Уршельский в декабре 2020 года признан аварийным и подлежащим сносу. Сейчас практически все жильцы расселены – в аварийном доме фактически осталась проживать одна семья.

Администрацией поселения семье сначала предлагали квартиру на четвертом этаже без лифта, но женщина - инвалид, поэтому такое жилье ей не подошло. Потом семье предложили жилье, у которого есть владелец. Получив отказ, администрация предложила пенсионерам купить квартиру самостоятельно на выплаты, которые семья получила после смерти сына во время участия в СВО.

История получила широкую огласку в СМИ. Исполняющий обязанности прокурора области Андрей Жугин лично встретился с семьёй пенсионеров. После вмешательства прокуратуры жильцам аварийного дома предоставлено благоустроенная квартира маневренного фонда на первом этаже новостройки.