Прокурор добился переселения семьи из аварийного дома в поселке Уршельский

Фото областной прокуратуры

Прокуратурой Владимирской области проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что многоквартирный жилой дом №20 по ул. Театральной поселка Уршельский в декабре 2020 года признан аварийным и подлежащим сносу. Сейчас практически все жильцы расселены – в аварийном доме фактически осталась проживать одна семья.

Администрацией поселения семье сначала предлагали квартиру на четвертом этаже без лифта, но женщина - инвалид, поэтому такое жилье ей не подошло. Потом семье предложили жилье, у которого есть владелец. Получив отказ, администрация предложила пенсионерам купить квартиру самостоятельно на выплаты, которые семья получила после смерти сына во время участия в СВО.

История получила широкую огласку в СМИ. Исполняющий обязанности прокурора области Андрей Жугин лично встретился с семьёй пенсионеров. После вмешательства прокуратуры жильцам аварийного дома предоставлено благоустроенная квартира маневренного фонда на первом этаже новостройки.