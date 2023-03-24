"Владимирводоканал" создал горячую линию по откачке луж с улиц города

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Активное таяние снега во Владимире привело к тому, что специалисты МУП «Владимирводоканал» начали сезонную проверку систем ливневой канализации областного центра.

как сообщили в администрации города Владимира, коммунальщики расчищают решетки дождеприемников от уличного смета и льда, чтобы не было препятствий свободному стоку талых вод. Ежедневно работы по ревизии ливневки ведут не менее 15 сотрудников предприятия. Одновременно бригады «Владимирводоканала» откачивают воду с дорог и тротуаров, где из-за быстрого таяния снега образовались лужи. По официальным данным, за сутки в среднем откачивается свыше 60 кубометров воды.

Впрочем, в водоканале признают, что не успевают отслеживать все "горячие точки". Поэтому в водоканале запустили «горячую линию» для приема заявок жителей на откачку талых и дождевых вод с улиц и тротуаров. Информацию следует сообщать в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному телефону 53-49-09. Правда, откачкой луж во дворах занимаются управляющие компании.