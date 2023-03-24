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НовостиОбщество24 марта 2023 5:44

В Киржаче депутаты не стали отправлять в отставку главу администрации, которая находится под следствием

Надежду Скороспелову подозревают в махинации с землей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с официального сайта администрации Киржача

фото с официального сайта администрации Киржача

22 марта Киржачский горсовет рассмотрел письмо прокуратуры Владимирской области с информацией о деятельности главы администрации Надежды Скороспеловой.

Напомним, что на нее заведено уголовное дело. Она подозревается в махинациях с землей, которые принесли ущерб бюджету в размере более 8,5 миллионов рублей. При этом суд не стал отстранять ее от должности.

Но в отставку Надежду Скороспелову могли отправить депутаты. Однако делать этого тоже не стали. Информация прокуратуры была приняли к сведению, после чего народные избранники закрыли заседание.