В Киржаче депутаты не стали отправлять в отставку главу администрации, которая находится под следствием

фото с официального сайта администрации Киржача

22 марта Киржачский горсовет рассмотрел письмо прокуратуры Владимирской области с информацией о деятельности главы администрации Надежды Скороспеловой.

Напомним, что на нее заведено уголовное дело. Она подозревается в махинациях с землей, которые принесли ущерб бюджету в размере более 8,5 миллионов рублей. При этом суд не стал отстранять ее от должности.

Но в отставку Надежду Скороспелову могли отправить депутаты. Однако делать этого тоже не стали. Информация прокуратуры была приняли к сведению, после чего народные избранники закрыли заседание.