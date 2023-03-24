Владимирцев ждут магнитные бури и резкое ухудшение погоды

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Солнечная погода не долго радовала жителей Владимирской области. С 24 по 26 марта жителей региона ждет резкое ухудшение погоды - дожди, похолодание и магнитные бури.

По данным "Гисметео", сильная геомагнитная буря ожидает жителей 33 региона 24 марта. Уровень геомагнитной активности в пятницу достигнет 6 баллов (максимум может быть 9). Впрочем, уже в выходные магнитных бурь не ожидается. В пятницу владимирцев также ждет сильный дождь. В течение дня выпадет около 4 миллиметров осадков. 25 марта осадков почти не ожидается. А вот 26 марта на Владимир выльется почти 10 мм осадков.

Что касается температуры воздуха, то синоптики обещают небольшое похолодание. Днем в ближайшие три дня столбик термометра будет замирать в районе +6 +9 градусов. А ночью градусник будет показывать +2 +5 градусов.