Во Владимире курьер мошенников отправился в колонию общего режима

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор гражданину Республики Молдова, который признан виновным в пособничестве в совершении мошенничества, а также в покушении на такое пособничество.

Судом установлено, что летом 2021 года мужчине позвонил неизвестный и предложил участие в преступной схеме. Схема была проста: неизвестный обзванивал людей и сообщал им о «попавших в ДТП родственниках», ради спасения которых от уголовной ответственности следует передать деньги.

Преступления совершались на территории Петушков, Владимира и Тулы. Во всех случаях потерпевшие передавали деньги таксистам, которые отвозили их курьеру, а тот, в свою очередь, переводил неизвестному куратору и оставлял себе оговоренный процент. Причем каждый раз деньги люди отдавали с личными вещами, так что водители таки не видели, что везут наличные.

В трех случаях у трех людей было похищено 2 миллиона рублей в общей сложности, на четвертом потерпевшем, который передавал миллион, курьера задержали.

Сам курьер на суде заявил, что ничего о мошенничестве не знал, и лишь занимался переводом денег. Тем не менее, суд посчитал его вину доказанной, и приговорил его к 3 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.