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НовостиОбщество23 марта 2023 13:12

«Владимирводоканал» потратит 100 миллионов рублей на реконструкцию сетей

Такие расходы заложены на 2023 год
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщил глава города Владимира Дмитрий Наумов, в 2022 году МУП «Владимирводоканал» потратил на реконструкцию своих сетей 50 миллионов рублей. В нынешнем году работа по реконструкции сетей водоотведения продолжится, на этот раз предусмотрена сумма в 100 миллионов.

По мнению градоначальника, таким образом получится частично снизить износ коммуникаций. Кроме того, на строительство сетей водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации в районе улиц Горького, Белоконской и проспекта Строителей город обратился за субсидией в Министерство ЖКХ региона. Всего на эти цели потратят 81,5 миллиона рублей.