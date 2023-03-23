Во Владимире гендиректор фирмы осужден за махинации с квартирами

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Витро» Дмитрию Чернову.

Суд установил, что руководитель организации от имени компании приобрел три квартиры в строящемся многоквартирном доме Владимира по договорам долевого участия.

Впоследствии, не производя платежи и не выполняя обязанности, предусмотренные по договорам, вдобавок ко всему не имея полномочий на распоряжение этими квартирами, он заключал договоры на уступку права требования с другими людьми, фактически перепродавая эти квартиры.

На эту уловку попались три человека, отдавшие коммерсанту за будущие квартиры, ему не принадлежавшие, в общей сложности 4,6 миллиона рублей. Задержали мужчину в тот момент, когда он получил 1,4 миллиона рублей от четвертой покупательницы. Сам Чернов свою вину не признал.

С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.