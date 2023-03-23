Инспекцию административно-технического надзора Владимирской области возглавил Виктор Шурыгин

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С 23 марта на должность начальника Инспекции государственного административно-технического надзора, главного государственного административно-технического инспектора Владимирской области назначен Виктор Шурыгин.

Виктор Борисович родился в 1961 году в Душанбе (Республика Таджикистан), высшее образование получил во Владимирском политехническом институте по специальности «Радиотехника».

Трудовую деятельность начал в 1983 году по распределению в ОВО при Суздальском РОВД. Прошёл срочную военную службу. Занимал руководящие должности в Суздальском горсовете. В 1988-2002 годах проходил действительную военную службу в органах КГБ СССР - ФСБ РФ. Затем работал в коммерческих компаниях и образовательных учреждениях Петушинского района. В 2014-2018 годах был главой Петушинского района. До февраля текущего года Шурыгин трудился руководителем службы административно-хозяйственного обеспечения управления мостовых сооружений компании «Трест Запсибгидрострой» (г.Сургут).

Женат, имеет двоих взрослых сыновей.