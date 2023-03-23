Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 12:25

Во Владимирской области могут ввести новую меру поддержки многодетных семей

Запустить новую выплату могут уже осенью
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Владимирской области могут ввести новую меру поддержки многодетных семей. 23 марта губернатор Александр Авдеев предложил депутатскому корпусу поддержать ещё одну инициативу — выплачивать областной материнский капитал на каждого ребёнка, начиная с третьего.

- Пока в дополнение к федеральной поддержке помогаем только мамам, которые родили третьего малыша, а с четвёртым и последующими – нет. Надо это исправить. Запустить выплаты в 75 тысяч рублей мы сможем уже этой осенью, - написал Александр Авдеев в своем телеграме.