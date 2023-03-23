Во Владимире в троллейбусном депо №2 проведут ремонт за 30 миллионов рублей

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В ходе доклада по итогам года, сделанного 22 марта, градоначальник Владимира рассказал, в том числе, о ситуации с общественным транспортом. Он отметил, что ряд маршрутом устарел, в связи с чем в городе будет создана новая комплексная схема организации общественного транспорта. Конкурс на выбор подрядчика уже открыт.

Вместе с тем, Дмитрий Наумов сделал уточнения по грядущей закупке новой техники. По его словам, благодаря участию в федеральной программе Владимир с одобрения Минтранса России сможет приобрести 100 автобусов, из которых 60 будут дизельными, 36 газомоторных машины и четыре автобуса среднего класса. При этом Дмитрий Наумов назвал марками этих машин «ЛиАЗ», «НЕФАЗ» и «Волгабас». Кроме того, вскоре заново проведут конкурс на поставку пяти новых троллейбусов.

Что касается размещения техники, то ее, как и планировалось, станут держать в троллейбусном депо №2 на улице Гастелло. Ранее озвучивалось, что на реконструкцию объекта выделено 49 миллионов рублей. Глава города уточнил, что 30 миллионов потратят непосредственно на реконструкцию, а на 19 миллионов закупят техническое оборудование для обслуживания автобусов и троллейбусов.