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НовостиОбщество23 марта 2023 12:02

Во Владимире реконструкцию парка у ДТЮ начнут со строительства дороги

Работы планируется начать уже в 2023 году
Алексей КОТМЫШЕВ
Дмитрий Наумов рассказал о благоустройстве парка в районе ДТЮ

Дмитрий Наумов рассказал о благоустройстве парка в районе ДТЮ

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил глава города Владимира Дмитрий Наумов, выступая с докладом об итогах деятельности и планах на текущий год, в ближайшее время власти столицы региона планируют начать приводить в порядок парк у Дворца детского и юношеского творчества.

На первом этапе для улучшения транспортной доступности и разгрузки улицы Мира и Октябрьского проспекта будет четырехполосная построена дорога длиной в 950 метров с тротуаром, пешеходной дорожкой, ливневкой и наружным освещением.

В общей сложности проектирование и строительство дороги потребует около 225 миллионов рублей.

На втором этапе будет произведена очистка парковых прудов и устройство гидротехнических сооружений, после чего, собственно, будут созданы новые общественные пространства, обустроены входные группы и многое другое.

Если все пойдет по плану, благоустройство должно быть завершено в течение ближайших двух лет.