В Александровском районе егерю не выплатили полный расчет при увольнении

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского районе провело проверку по обращению местного жителя, который посетовал на нарушение трудового законодательства в его отношении.

Мужчина рассказал, что трудился в местном охотхозяйстве на должности егеря-охранника с марта 2019 года, но в январе текущего года был уволен по собственному желанию. Вместе с тем, полный расчет, как того требует закон, в день увольнения с ним не произвели.

По итогам проверки в отношении гендиректора охотхозяйства было возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты в установленный срок. Также ему было внесено представление.

В результате задолженность перед бывшим сотрудником была полностью погашена, а виновный ответственный работник понес дисциплинарное наказание.