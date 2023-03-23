Пять практик активного долголетия из Владимирской области борются за статус лучших в России

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В рамках национального проекта «Демография» на платформе "Смартека" проходит третий Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия для их тиражирования в Российской Федерации.

В этом году было заявлено 923 проектов из 59 регионов России. Конкурсная комиссия выбрала финалистов: 114 сильнейших практик со всей России. В их числе - 5 практик из Владимирской области.

«ФЛЕШМОБиЯ» Судогодского комплексного центра социального обслуживания населения. Цель практики - через флешмобы вовлекать старшее поколения в активную социальную жизнь и позитивные массовые мероприятия.

«Активно идём к долголетию» Меленковского комплексного центра социального обслуживания населения. Способствует укреплению здоровья через приобщение их к активным занятиям физической культурой и спортом через лекции, «круглые столы», беседы с врачами, занятия лечебной физкультурой и нейробикой.

«Восстановление координации и равновесия у людей старшего возраста» Муромского комплексного центра социального обслуживания населения. Направлен на улучшение качества жизни через посещение занятий по оздоровительной физической культуре и спортивных мероприятий со специально адаптированной нагрузкой.

«#внукиДЕДА» Вязниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Пансионат имени Е.П. Глинки». Активная группа «дедушек» и «бабушек» выезжает в семьи, как родные родственники гуляют, играют, общаются с ребятами;

«Территория здоровья» – прогулочные (экологические) тропы» «Болотского психоневрологического интерната. Через занятия оздоровительной ходьбой, физкультурой и спортом практика повышает интерес интерес к двигательной активности.

В апреле будут названы 15 практик-победителей.