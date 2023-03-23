Владимирская спортсменка завоевала титул чемпиона мира по ММА

фото из телеграма "Официальный Владимир"

Владимирская спортсменка Вероника Борисова стала первой обладательницей титула в Naiza FC в женской категории до 56.7 кг. Она - первая спортсменка, которая привезла во Владимир титул чемпиона мира по ММА!

Вероника приняла участие в юбилейном турнире Naiza 50 в Казахстане. Уже во втором раунде девушка смогла закончить бой досрочно, техническим нокаутом.

Спортсменка представляет два спортивных клуба единоборств, это "Подполье" и "Александр Невский". Ее тренирует Дмитрий Крылов.