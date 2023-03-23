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НовостиСпорт23 марта 2023 10:42

Владимирская спортсменка завоевала титул чемпиона мира по ММА

Она первая спортсменка, которая завоевала такой титул
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма "Официальный Владимир"

фото из телеграма "Официальный Владимир"

Владимирская спортсменка Вероника Борисова стала первой обладательницей титула в Naiza FC в женской категории до 56.7 кг. Она - первая спортсменка, которая привезла во Владимир титул чемпиона мира по ММА!

Вероника приняла участие в юбилейном турнире Naiza 50 в Казахстане. Уже во втором раунде девушка смогла закончить бой досрочно, техническим нокаутом.

Спортсменка представляет два спортивных клуба единоборств, это "Подполье" и "Александр Невский". Ее тренирует Дмитрий Крылов.