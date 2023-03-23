Владимирцев просят сдать алюминиевые банки для нужд СВО

скрин с видео ОНФ

Народный фронт собирает теперь не только вещи и продукты для бойцов. Активно в ход идут и алюминиевые банки. Представители президентского движения призывают их не выбрасывать, а предварительно помыв, приносить в Детский технопарк «Кванториум-33» (ул. Каманина, д. 30/18).

Здесь школьники из таких банок, гофрированного картона и парафина изготавливают необходимые бойцам окопные свечи. Эти свечи не гаснут в условиях сырости и горят от 2-х до 10 часов. Они подходят не только для освещения и обогрева, но и для подогрева еды, просушки вещей.

Руководитель детского технопарка Валентин Пономарев передал Народному фронту уже более 200 таких свечей. И обещал принести еще. В ближайшее время они будут доставлены на передовую.

Все больше неравнодушных граждан откликаются и приносят в пункт сбора Народного фронта вещи, продукты, медикаменты, а также делают пожертвования. Жители Селивановского района привезли несколько пар резиновых сапог. А один из жителей города Владимира, который пожелал остаться неизвестным, передал для бойцов антидроновое ружье и квадрокоптер со всеми необходимыми сопутствующими принадлежностями.