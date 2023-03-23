Во Владимир с гастролями приедет Орловский театр кукол

фото с сайта Владимирского театра кукол

25 марта в областной центр с гастролями приедет Орловский театр кукол. Он представит сразу два спектакля.

25 марта в 12 и 17 часов владимирцы смогут посмотреть "Сказку о рыбаке и рыбке". Мало кто знает, что в первой рукописной редакции сказки у Пушкина старуха сидела на Вавилонской башне, а на ней была папская тиара: «Не хочу я быть вольною царицей, Я хочу быть римскою папой!» В окончательный вариант этот эпизод не вошёл, чтобы не лишать произведение русского колорита. А в театральной постановке этот отрывок имеется, что заставляет зрителей по-новому увидеть знакомое произведение. Самобытное оформление спектакля стилизовано под знаменитые Пушкинские черновики.

26 марта в 12 часов покажут спектакль "Лягушка-путешественница".

Цена билетов - 430 рублей.