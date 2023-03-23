Во Владимирской области составили антирейтинг должников среди управляющих компаний

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Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» опубликовал список управляющих компаний с самыми большими долгами за электроэнергию. В антирейтинг вошла 21 организация, каждая из которых имеет просроченную дебиторскую задолженность более 50 тысяч рублей. На 20 марта 2023 года их совокупный долг превысил 37,65 млн рублей.

Больше всего задолжали управляющие компании Александровского района: девять организаций накопили задолженность на общую сумму 23,7 млн рублей. Вторую строчку антирейтинга заняли пять организаций Петушинского района с общей суммой долга 6,6 млн рублей. Третье место занимает управляющая организация из Вязниковского района с просроченной дебиторской задолженностью 6,2 млн рублей.

В компании "Энергосбыт Волга" напомнили, что задолженностью считается неуплата по долгам в течение двух и более месяцев. При этом у УК, ТСЖ или ЖСК, которых повторно ловят на данном нарушении, могут изъять дома, где были зафиксированы нарушения. А иногда сразу все дома.