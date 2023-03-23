Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 8:25

Житель Петушинского района украл у родственницы деньги и золотые украшения

Уголовное дело направлено в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего безработного жителя Петушинского района. Он обвиняется в краже. Следователями собрана доказательственная база причастности мужчины к совершению трех эпизодов.

Установлено, что осенью прошлого года обвиняемый украл у близкой родственницы ювелирные украшения, а также совершил несколько переводов денежных средств с банковского счета потерпевшей на свой счет. Похищенные золотые украшения фигурант сдал в ломбард, а деньги потратил. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил более 45 тысяч рублей, сообщили в областном УМВД.

Свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.