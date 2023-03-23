Житель Петушинского района украл у родственницы деньги и золотые украшения

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего безработного жителя Петушинского района. Он обвиняется в краже. Следователями собрана доказательственная база причастности мужчины к совершению трех эпизодов.

Установлено, что осенью прошлого года обвиняемый украл у близкой родственницы ювелирные украшения, а также совершил несколько переводов денежных средств с банковского счета потерпевшей на свой счет. Похищенные золотые украшения фигурант сдал в ломбард, а деньги потратил. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил более 45 тысяч рублей, сообщили в областном УМВД.

Свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.