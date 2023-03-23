Владимирские полицейские нашли мошенницу с помощью ДНК

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимирские полицейские задержали в столице Нижегородской области ранее судимую 41-летнюю цыганку, подозреваемую в мошенничестве в отношении 85-летней пенсионерки из областного центра.

В ноябре прошлого года задержанная приехала во Владимир. На улице она подошла к 85-летней пенсионерке. Осмотрев со всех сторон и потрогав ее за одежду, она сообщила, что на пожилой женщине порча. Цыганка пообещала избавить ее от проблем, проведя обряд. «Очищение кармы» обернулось для местной жительницы потерей сбережений в сумме 175 тысяч рублей. Пакет с деньгами, который пенсионерка передала аферистке, последняя заменила на аналогичный, но с нарезанными бумажками внутри, вернула его бабушке и запретила трогать в течение нескольких дней, рассказали в областном УМВД,

Мошенница скрылась с деньгами, а пожилая женщина, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию.

У подъезда жилого дома, где потерпевшая общалась со злоумышленницей, были найдены предметы с биологическими следами и направлены на экспертизу. Ее результаты указали на ДНК-профиль ранее судимой за совершение мошенничества 41-летней жительницы Нижнего Новгорода.

Задержанная женщина доставлена во Владимир. Она во всем призналась и обязалась возместить причиненный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело, цыганку заключили под стражу.