Во Владимире 19-летний парень получил 4 года колонии за торговлю наркотиками

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Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор 19-летнему молодому человеку, признав его виновным в незаконном сбыте наркотиков.

На суде было установлено, что осенью 2022 года парень нашел объявление в интернете, где предлагалась подработка. Тот согласился сбывать наркотики с помощью тайников-закладок. 22 октября он через мессенджер получил указание заложить три тайника с солью у дома №8 по улице Мира во Владимире. Общая масса соли составила 1,51 грамма. Во время этой работы его и схватили сотрудники полиции, наркотики изъяты из тайников до их приобретения потребителями.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Но суд приговорил его к 4 годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом конфискован телефон осужденного, который он использовал для общения с куратором. Приговор в законную силу не вступил.