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НовостиПроисшествия23 марта 2023 6:54

Пожарные Гусь-Хрустального отстояли часть жилого дома при пожаре

Жильцы успели выбежать из дома
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

Утром 23 марта поступило сообщение о пожаре в жилом доме на две семьи на улице Набережной в Гусь-Хрустальном.

По прибытии обнаружилось, что горит одна из квартир. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться по всему дому. Жильцы, к счастью, успели вовремя выйти, пострадавших нет.

По предварительной версии дознавателей МЧС России, к пожару привёл аварийный режим работы электросети. К тушению привлекались 4 единицы техники и 14 человек.