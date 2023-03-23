Пожарные Гусь-Хрустального отстояли часть жилого дома при пожаре

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

Утром 23 марта поступило сообщение о пожаре в жилом доме на две семьи на улице Набережной в Гусь-Хрустальном.

По прибытии обнаружилось, что горит одна из квартир. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться по всему дому. Жильцы, к счастью, успели вовремя выйти, пострадавших нет.

По предварительной версии дознавателей МЧС России, к пожару привёл аварийный режим работы электросети. К тушению привлекались 4 единицы техники и 14 человек.