Во Владимирской области 23 марта коронавирус подтвержден у 77 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 23 марта лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 случаев во Владимире, 11 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Муромском, 9 - в Ковровском, 5 - в Кольчугинском, по 3 заболевших в Петушинском, Киржачском и Вязниковском районах, по 2 случая в Александровском, Собинском, Камешковском и Меленковском районах, по 1 заболевшему в Юрьев-Польском, Судогодском, Гороховецком, Суздальском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 182731 случай заболевания (50587 сл. в г. Владимире, 19808 сл. в Муромском, 21671 сл. в Ковровском, 6489 сл. в Петушинском, 8775 сл. в Кольчугинском, 11180 сл. в Александровском, 7328 сл. в Юрьев-Польском, 16439 сл. в Гусь-Хрустальном, 1751 сл. в Судогодском, 3634 сл. в Собинском, 2054 сл. в г. Радужный, 5954 сл. в Киржачском, 4219 сл. в Камешковском, 3341 сл. в Гороховецком, 4650 сл. в Меленковском, 6150 сл. в Вязниковском, 6335 сл. в Суздальском, 2366 сл. в Селивановском).