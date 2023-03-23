Во Владимире медики шести больниц не получили соцвыплаты

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Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения трудового законодательства при оплате труда медицинских работников.

Установлено, что постановлением Правительства РФ с 1 января 2023 года отдельным категориям медработников установлена специальная социальная выплата в размере до 18,5 тысяч рублей, выплачиваемая ежемесячно. Для получения выплаты учреждению необходимо ежемесячно предоставлять в отделение Фонда пенсионного и социального страхования области реестры лиц, имеющих право на ее получение.

Однако не все учреждения предоставляют эти сведения. В частности, Областной перинатальный центр, Областной клинический онкологический диспансер», Областной кожно-венерологический диспансер», Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Родильный дом №2, Городская больница №7 Владимира реестры таких лиц в отделение Фонда пенсионного и социального страхования за январь и февраль не направляли, что повлекло невозможность получения положенных средств работниками, - рассказали в областной прокуратуре.

Главным врачам учреждений здравоохранения внесены представления. Устранение нарушений взято на контроль прокуратуры города.

В этой связи в прокуратуре города организована «горячая линия», на которую работники медицинских учреждений могут сообщить о фактах ненаправления сведений о них в Фонд пенсионного и социального страхования и иных нарушений трудовых прав.

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