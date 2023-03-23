Федеральные трассы Владимирской области готовят к весеннему паводку

фото с сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и дорожно-эксплуатационные организации проводят комплекс противопаводковых мероприятий на М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо».

Дорожные службы выполняют расчистку от снега, льда и мусора подмостовых русел, входных и выходных водосборных сооружений и водопропускных труб. Для пропуска талых вод уже открыты 40% водопропускных труб и расчищены от наледи 100% водосборных лотков.

В местах возможного образования пучин освобождаются от снежных отложений обочины и откосы земляного полотна. Рабочие также очищают барьерное ограждение, прокапывают воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформированы 14 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы 100 дорожных рабочих и 50 единиц спецтехники. Заготовлено порядка 20 тысяч кубометров инертных материалов.

На особом контроле находятся 7 мостов и 14 участков дорог, общей протяженностью 11 километров. Специалисты на месте отслеживают уровень воды в реках и водоемах. Ежедневно анализируются данные Гидрометцентра о паводковой обстановке.

Общая протяженность федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области составляет 470 километров.