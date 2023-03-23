В Гусь-Хрустальном районе Госавтоинспекция проверила водителей автобусов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками Отдела ГИБДД полиции Гусь-Хрустального совместно с коллегами из автодорожного надзора проведен очередной рейд по проверке автобусов.

Проверяли техническое состояние машин, режим труда и отдыха водителей, правила перевозки пассажиров и наличие тахографов, а также путевых листов и отметок медработника.

Всего проверено 20машин, в пяти случаях были выявлены правонарушения. На нарушивших водителей составлены административные протоколы.

Кроме того, с шоферами были проведены профилактические беседы. Рейды по проверке автобусов будут продолжены.