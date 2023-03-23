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НовостиОбщество23 марта 2023 5:34

Владимирские больницы подготовят к лечению раненых в СВО

Учреждения здравоохранения готовят к перепрофилированию
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владимирской области все медицинские учреждения будут готовить для лечения реабилитации участников СВО. Мужчин будут восстанавливать не только физически, но и психологически.

- Эта задача поставлена президентом и, собственно, поставлена временем – систему лечебно-профилактических учреждений, вообще больничную систему нашу подготовить к тематике реабилитации военнослужащих. Это и безбарьерная среда, это и психологи, это и работа в части протезирования, работа со слуховыми аппаратами, контуженные и так далее. Все это нужно сделать, подготовиться, и это потребуется во всех буквально лечебных учреждениях», – сообщил губернатор Александр Авдеев на расширенной коллегии Минздрава.