Владимирские больницы подготовят к лечению раненых в СВО

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Во Владимирской области все медицинские учреждения будут готовить для лечения реабилитации участников СВО. Мужчин будут восстанавливать не только физически, но и психологически.

- Эта задача поставлена президентом и, собственно, поставлена временем – систему лечебно-профилактических учреждений, вообще больничную систему нашу подготовить к тематике реабилитации военнослужащих. Это и безбарьерная среда, это и психологи, это и работа в части протезирования, работа со слуховыми аппаратами, контуженные и так далее. Все это нужно сделать, подготовиться, и это потребуется во всех буквально лечебных учреждениях», – сообщил губернатор Александр Авдеев на расширенной коллегии Минздрава.