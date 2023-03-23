Во Владимире на день 20 домов останутся без тепла

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» информирует о проведении ремонтных работ на тепловых сетях в районе домов № 37 и 37 г по улице Балакирева. В связи с производством ремонтных работ 23 марта с 9.00 и планово до 20.00 будет ограничено теплоснабжение домов по следующим адресам: улица Балакирева, дома 31а, 37а, 37-б, 37в, 37г, 37д, 41, 41а, 43д, 57а.

Но это не один участок, где будут отключения тепла из-за проведения ремонтных работ. Энергетики также сообщают о том, что будут работать на тепловых сетях в районе домов №173 и 173а по улице Лакина. Здесь отключение отопления произойдет также 23 марта с 9.00 и планово до 20.00. Без тепла будут дома по следующим адресам: улица Лакина, дома 167, 167а, 169/34, 171, 171а, 171-б, 173, 173а, 175/33, 177.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства.