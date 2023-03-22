Глава Владимира Дмитрий Наумов отчитался перед депутатами горсовета

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Заседание горсовета по случаю доклада Дмитрия Наумова было проведено не в стенах мэрии. А в ДК Молодежи. Кроме собственно депутатов, сюда прибыли руководители большинства структурных подразделений самой горадминистрации, представители общественных организаций, журналисты и другие приглашенные гости. Одним из главных гостей стали губернатор Владимирской области Александр Авдеев и председатель Законодательного Собрания региона Владимир Киселев.

В своей речи Дмитрий Наумов рассказал о благоустройстве города, в том числе о строительстве нового парка в районе ДТЮ и проекты в Юрьевце, затронул экономическую и инвестиционную составляющую, добавил, что будет производиться закупка 100 автобусов марки «ЛиАз», «НЕФАЗ» и «Волгабас» для нужд общественного транспорта, затронул темы износа базы ЖКХ, неудовлетворительное состояние городской сети и прочие городские проблемы.

После главы города слово взял губернатор Владимирской области, поставивший основные задачи по развитию города, после чего Дмитрий Наумов ответил на вопросы депутатов и других присутствующих.

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